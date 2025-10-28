OM : Roberto De Zerbi donne des nouvelles de Neal Maupay

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille reçoit Angers pour la 10e journée de Ligue 1, avec une avalanche de blessés. Dans le secteur offensif, Weah, Amine Gouiri et Traoré sont forfaits pour cette rencontre. Si Pierre-Emerick Aubameyang devrait débuter contre le SCO, le cas de Neal Maupay (29 ans) interroge, lui qui ne semble plus dans les plans de l’OM.

L’attaquant tricolore n’a pas participé à la moindre rencontre depuis le début de saison. Questionné sur la possibilité de le faire jouer en raison des absences, Roberto De Zerbi a été évasif : «on va voir, comment il se sent et comment il s’entraîne. Il a des douleurs au dos pour le moment, on verra plus tard», a simplement lâché l’Italien. La saison dernière, Neal Maupay avait été prêté à l’Olympique de Marseille pour une durée d’un an par Everton, avec obligation d’achat.