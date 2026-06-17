CdM 2026, Portugal : Ruben Dias ne jouera pas contre la RD Congo

Le Portugal devra composer sans Ruben Dias pour son entrée en lice face à la RD Congo. En marge de la conférence de presse, le sélectionneur Roberto Martinez a confirmé l’absence du défenseur central de Manchester City pour cette rencontre du groupe K, au micro de Sport TV. «Rúben Dias n’est pas apte. Il n’est pas à 100%».

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Déjà incertain ces derniers jours, Ruben Dias n’a participé à aucune séance d’entraînement depuis l’arrivée de la sélection portugaise en Floride. Le défenseur de 29 ans, qui revient d’une blessure l’ayant éloigné des terrains pendant près de deux mois, avait néanmoins disputé les deux matches amicaux de préparation. Soucieux de gérer sa condition physique, Roberto Martinez a finalement décidé de ne pas l’aligner contre les Léopards.