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Cristiano Ronaldo répond au chambrage des fans d’Al-Ahli
1 min.
@Maxppp
Ce soir, Al-Nassr s’est rapproché du titre de champion d’Arabie saoudite en battant Al-Ahli 2 buts à 0. Auteur de l’ouverture du score, Cristiano Ronaldo était invité à s’exprimer à l’issue du match.
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SPL 🇸🇦 @ActuSPL – 23:02
🗣️ « J’ai 5 ligues des champions moi, 5 ! »Voir sur X
Mauvaise idée d’aller taquiner CR7 sur ça 😅
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Mais avant de prendre la parole, le Portugais a été chambré par des supporters d’Al-Ahli, club qui a remporté sa deuxième Ligue des Champions asiatique consécutive. Ce à quoi CR7 a répondu : « moi, j’ai cinq Ligues des Champions ! »
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