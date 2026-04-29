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Cristiano Ronaldo répond au chambrage des fans d’Al-Ahli

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Ce soir, Al-Nassr s’est rapproché du titre de champion d’Arabie saoudite en battant Al-Ahli 2 buts à 0. Auteur de l’ouverture du score, Cristiano Ronaldo était invité à s’exprimer à l’issue du match.

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🗣️ « J’ai 5 ligues des champions moi, 5 ! »

Mauvaise idée d’aller taquiner CR7 sur ça 😅
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🖐️ Cristiano Ronaldo répond aux supporters d’Al Ahli qui disent qu’ils ont 2 Ligues des champions asiatiques :

« Moi, j’ai 5 Ligues des champions ! » 😨
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Mais avant de prendre la parole, le Portugais a été chambré par des supporters d’Al-Ahli, club qui a remporté sa deuxième Ligue des Champions asiatique consécutive. Ce à quoi CR7 a répondu : « moi, j’ai cinq Ligues des Champions ! »

Pub. le - MAJ le
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