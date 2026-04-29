Cristiano Ronaldo répond au chambrage des fans d’Al-Ahli

Ce soir, Al-Nassr s’est rapproché du titre de champion d’Arabie saoudite en battant Al-Ahli 2 buts à 0. Auteur de l’ouverture du score, Cristiano Ronaldo était invité à s’exprimer à l’issue du match.

La suite après cette publicité

Mais avant de prendre la parole, le Portugais a été chambré par des supporters d’Al-Ahli, club qui a remporté sa deuxième Ligue des Champions asiatique consécutive. Ce à quoi CR7 a répondu : « moi, j’ai cinq Ligues des Champions ! »