Stéphane Gilli va rebondir à Angers

Ce mercredi, le SCO d’Angers avait officialisé le départ de son coach Alexandre Dujeux. Une décision attendue et qui a donc permis au club angevin de se pencher sur son successeur. Un successeur qui était déjà tout trouvé. Comme révélé, l’ancien coach du Paris FC Stéphane Gilli était la priorité du SCO pour succéder à Alexandre Dujeux et prendre la tête de l’équipe.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, tout est désormais bouclé pour l’arrivée de Gilli qui devrait prendre ses fonctions en début de semaine prochaine. Le technicien de 52 ans avait plusieurs propositions sur la table ces dernières semaines. Depuis son départ du Paris FC, son nom avait été évoqué du côté de Metz et de Lorient sans que cela aboutisse.