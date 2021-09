Comment Hector Bellerin a choisi le Betis

Hector Bellerin était l'un des joueurs amenés à partir d'Arsenal cet été et ça a été le cas : le latéral droit des Gunners a fait son retour en Espagne en signant au Real Betis dans le cadre d'un prêt d'une saison. Et pour déterminer son choix, l'international espagnol (4 sélections) a fait appel à une équipe d'analystes de données afin d'évaluer quelle équipe sera parfaite pour avoir du temps de jeu tout en étant en adéquation avec son style de jeu à en croire The Athletic.

Pourtant, au départ, Bellerin avait justifié son arrivée à Benito Villamarin par l'attachement de son père pour les Verdiblancos : «La vérité est que nous en avons toujours parlé. Je l'ai eu dans ma tête. Les circonstances se sont présentées. Pendant le marché, il y a beaucoup de discussions et mon père m'a dit «tu dois aller au Betis» ! »