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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la fédération équatorienne a porté plainte

Par Tom Courel
1 min.
L'équipe d'Equateur @Maxppp

Durant cette Coupe du Monde 2026, conjointement organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, certains contextes obligent les équipes à faire face à de longues attentes, des vols prolongés et un temps de récupération perdu. La nuit dernière, la sélection équatorienne a d’ailleurs été confrontée à des difficultés majeures. Comme l’a indiqué le sélectionneur, Sebastián Beccacece, ses joueurs ont perdu un temps fou à l’aéroport… ce qui a poussé la fédération du pays sud-américain a porté plainte.

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« Nous avons eu trois heures de retard, sans raison apparente… Un vol de trois heures et demie, plus une heure et vingt minutes de trajet jusqu’à l’hôtel, s’est transformé en un vol de neuf heures », a-t-il envoyé en conférence de presse. La Fédération, jugeant l’incident « totalement contraire aux principes de fair-play, d’équité et d’unité que devrait représenter une Coupe du monde », n’a donc pas traîné à se faire entendre devant la justice. Pour rappel, les Équatoriens se sont fait éliminer par le Mexique (2-0).

Pub. le - MAJ le
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