Cristiano Ronaldo réagit à son départ immédiat de MU

Il fallait s'y attendre. Suite à son interview explosive, Cristiano Ronaldo n'était plus le bienvenu à Manchester United. Et les Red Devils n'ont pas traîné puisqu'ils viennent d'annoncer la rupture du contrat immédiate avec leur star. Une séparation mutuelle à laquelle le quintuple Ballon d'Or a réagi par voie de presse.

«Suite à des conversations avec Manchester United, nous avons convenu d'un commun accord de mettre fin à notre contrat plus tôt. J'aime Manchester United et j'aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment soit venu pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l'équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l'avenir», a déclaré le Portugais via un communiqué relayé par les médias anglais.