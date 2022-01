OL : aucun accord entre Islam Slimani et le Sporting

La suite après cette publicité

Entre le départ annoncé de Bruno Guimarães du côté de Newcastle, celui de Marcelo vers les Girondins de Bordeaux ou comme nous vous le révélions ces dernières heures, les arrivées possibles de Romain Faivre et Ellyes Skhiri, le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais est en train de prendre une autre tournure. Dans cette optique, un autre joueur du club rhodanien est actuellement ciblé.

Ainsi comme révélé par le quotidien A Bola, le Sporting a bien formulé une offre pour Islam Slimani mais d'après nos informations, l'attaquant lyonnais n'a quant à lui pas donné son accord pour rejoindre le club portugais. Auteur de 16 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec l'OL pour un bilan de 4 buts et 1 passe décisive, l'international algérien (84 sélections, 40 buts) se sent bien à Lyon et n'est ainsi pas contre le fait de finir la saison chez les Gones.