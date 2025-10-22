OM : Robinio Vaz a surpris Roberto De Zerbi

La concurrence est toujours plus féroce à l’OM depuis le début de la saison. Le jeune Robinio Vaz profite pleinement de la blessure d’Amine Gouiri en obtenant du temps de jeu et en réussissant ses performances. Preuve en est avec son match face au Havre samedi soir où il a passé 30 minutes sur le terrain, lui laissant le temps de marquer et de participer à la large victoire des siens (6-2). Le jeune attaquant de 18 ans a reçu les éloges de son coach en conférence de presse avant d’affronter le Sporting CP en Ligue des Champions (mercredi, 21h).

«C’est un joueur qu’il faut prendre avec précaution. C’est un jeune très précieux pour moi et aussi pour l’OM, car il faut partie du patrimoine de l’OM. En tant qu’entraîneur, je dois travailler pour ce patrimoine. Je dois travailler pour le présent et pour le futur comme aussi avec Bakola, assure De Zerbi. Robinio est une surprise pour tous, nous sommes convaincus de ses qualités, mais on ne pensait pas qu’il aurait un tel impact. Après le match, il faudra le mettre dans la naphtaline pour le protéger. On ne doit pas lui demander de faire autre chose que ce qu’un garçon de 17 ou 18 ans doit faire.»