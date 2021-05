Euro 2020, EdF : Mandanda se réjouit du retour de Benzema

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de RMC, Steve Mandanda, sélectionné parmi les 26 pour l'Euro 2020, s'est réjoui du retour de Karim Benzema en équipe de France pour cette compétition majeure.

«Je suis vraiment très content de ce retour. C'est un joueur extraordinaire, avant tout. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis vraiment content qu'il retrouve l'équipe de France. Vu le niveau qu'il a depuis pas mal d'années, ce sera forcément un plus. Bien sûr qu'on va énormément attendre de lui, mais on aura besoin de tout le monde. Si l'équipe de France brille, tout le monde est heureux et tout le monde est content», a confié le gardien de l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus qu'à !