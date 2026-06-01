LdC : le message fort du PSG après les festivités

Au terme d’un week-end historique, le PSG a un peu plus inscrit son nom dans les livres d’histoire en décrochant une deuxième Ligue des Champions consécutive, une première pour un club français. Sacrés une nouvelle fois, les Parisiens ont ensuite prolongé les célébrations tout au long de la journée de dimanche, partageant leur titre avec leurs supporters dans une ambiance de communion nationale. Des scènes de liesse qui resteront durablement gravées dans les mémoires des fans du club de la capitale. À l’issue de ces festivités, le PSG a tenu à adresser un message à ses supporters.

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Quel bonheur et quelle fierté de ramener à Paris une deuxième Ligue des Champions consécutive et de partager ce moment historique avec nos supporters et tous les Parisiens.



Nous avons vu une ville vibrer, chanter et célébrer. Cette joie et cette fierté collective resteront… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

« Quel bonheur et quelle fierté de ramener à Paris une deuxième Ligue des Champions consécutive et de partager ce moment historique avec nos supporters et tous les Parisiens. Nous avons vu une ville vibrer, chanter et célébrer. Cette joie et cette fierté collective resteront gravées dans nos mémoires. Parce que nous aimons profondément Paris, nous avons aussi été attristés par les violences et les dégradations qui ont touché notre ville. Ces actes ne reflètent ni les valeurs du football ni l’esprit de cette célébration. Notre équipe démontre que le football est synonyme d’unité, d’engagement et de solidarité. De Budapest au Parc des Princes en passant par le Champ-de-Mars, nos supporters ont montré que cette passion rassemble. Ce deuxième sacre européen restera un moment de joie collective, de rassemblement et de fierté. Merci aux forces de l’ordre, aux services de secours, aux agents mobilisés. Merci aux Parisiens, à nos supporters et à tous les Français pour leur soutien », a ainsi écrit le club sur X.