Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal répond à la sortie raciste de Mariano Rajoy

En Espagne, les propos racistes de l’ancien Premier ministre Mariano Rajoy sur l’équipe de France ne sont pas passés inaperçus. Interrogé à ce sujet avant la demi-finale entre la France et l’Espagne, Lamine Yamal a tenu à envoyer un message d’unité.

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«Demain, nous disputerons l’un des plus beaux matchs. Mais si le football sert à quelque chose, c’est bien à rassembler. Et encore plus avec l’Espagne et la France comme exemples. Le football est fait pour ça, et non pour parler de ces commentaires», a-t-il confié en conférence de presse.

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