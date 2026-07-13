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Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal répond à la sortie raciste de Mariano Rajoy

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp
France Espagne
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En Espagne, les propos racistes de l’ancien Premier ministre Mariano Rajoy sur l’équipe de France ne sont pas passés inaperçus. Interrogé à ce sujet avant la demi-finale entre la France et l’Espagne, Lamine Yamal a tenu à envoyer un message d’unité.

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«Demain, nous disputerons l’un des plus beaux matchs. Mais si le football sert à quelque chose, c’est bien à rassembler. Et encore plus avec l’Espagne et la France comme exemples. Le football est fait pour ça, et non pour parler de ces commentaires», a-t-il confié en conférence de presse.

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