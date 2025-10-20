LdC : l’arbitre du choc Sporting-OM est connu

Battu par le Real Madrid (2-1) avant de terrasser l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique de Marseille, leader du championnat de France, va tenter de s’offrir une deuxième victoire consécutive sur la scène européenne lors de son déplacement à Lisbonne, mercredi soir en Ligue des Champions.

Opposés au Sporting CP, les hommes de Roberto De Zerbi auront, en effet, à coeur de confirmer leur excellent début de saison. Un choc qui sera d’ailleurs arbitré par le Slovène Rade Obrenovič. À noter que ce dernier n’a jamais arbitré les Lisboètes, ni les Marseillais dans sa carrière.

