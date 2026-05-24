OM : Geronimo Rulli lâche ses vérités

Après une saison éprouvante et une qualification en Ligue Europa arrachée, l’Olympique de Marseille espère un retour au calme avant d’entamer les chantiers pour la saison prochaine. Et maintenant que cet exercice 2025/2026 est terminé, certains en profitent pour prendre la parole, à l’instar de Geronimo Rulli, qui s’est exprimé, lui qui avoue avoir vécu « une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois, nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins. J’ai pris quelques jours pour prendre du recul avant d’écrire ces mots. Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts ».

La suite après cette publicité

« Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité. Des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé du bruit inutile entre nous et les supporters. Et ça fait mal, parce que ce club est plus fort quand nous sommes tous ensemble. Malgré tout, l’équipe n’a jamais cessé de se battre, et nous avons atteint l’objectif de retrouver une compétition européenne, là où ce club doit être. J’espère que l’année prochaine sera différente. Parce que quand tout le monde pousse dans la même direction, ce club est inarrêtable. Allez l’OM », ajoute le portier de 34 ans, dont l’avenir est encore incertain. Selon nos informations, l’OM a déjà identifié un successeur pour anticiper le départ du portier argentin de 34 ans.