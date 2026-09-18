EdF : Zinédine Zidane accueilli en rock star pour sa première liste avec les Bleus

Zinédine Zidane a vécu un moment forcément particulier ce vendredi au siège de la Fédération Française de football. Pour l’annonce de sa toute première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France, le champion du monde 1998 a reçu un accueil particulièrement chaleureux. Très attendu pour ses premiers pas à la tête des Bleus, l’ancien entraîneur du Real Madrid a été accueilli en véritable rock star au moment de présenter son premier groupe.

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Zinédine Zidane accueilli en rock star après l'annonce de sa toute première liste des Bleus 😁 pic.twitter.com/r1afKUKWrp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 18, 2026

Une foule était présente pour accueillir le néo-sélectionneur tricolore, qui en a profité pour signer quelques maillots et ballons, ainsi que pour prendre des photos avec le public français. Pour rappel, cinq joueurs ont été convoqués pour la première fois en équipe de France : Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf et Estéban Lepaul. Une première liste particulièrement scrutée qui marque officiellement le début de l’ère Zidane à la tête des Bleus.