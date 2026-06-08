EdF : Didier Deschamps plaisante sur l’inefficacité de Mbappé

Présent en conférence de presse après la victoire de l’équipe de France face à l’Irlande du Nord (3-1), Didier Deschamps a été interrogé sur le manque d’efficacité de Kylian Mbappé, muet à Lille et auteur d’une petite frappe cadrée en six tentatives.

La suite après cette publicité

«Moi je ne vais pas m’inquiéter. C’est vrai qu’il a eu plusieurs situations mais il n’a pas eu d’efficacité. Il m’avait dit qu’il la gardait pour les Etats-Unis donc moi ça me va (sourire)», a noté le sélectionneur de l’équipe de France face aux journalistes. En espérant que cela se confirme sur le sol américain…