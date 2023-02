Des clubs de Premier League se tiennent prêts à attaquer Manchester City en justice !

La suite après cette publicité

Les douze coups de midi n’avaient pas encore sonné hier en Angleterre quand la Premier League a réveillé toute la planète football. Après une enquête de quatre ans, l’instance dirigeante du championnat anglais a publié un communiqué dans lequel elle accuse Manchester City d’avoir commis plus de 100 infractions au règlement financier depuis la saison 2009/2010. Du jamais vu pour une équipe britannique de ce standing.

«Conformément à la règle W.82.1 de la Premier League, la Premier League confirme qu’elle a renvoyé aujourd’hui à une commission, en vertu de la règle W.3.4 de la Premier League, un certain nombre d’infractions présumées aux règles de la Premier League commises par le Manchester City Football Club (Club). Conformément à la règle W.82.2 de la Premier League, la sentence finale de la Commission sera publiée sur le site Internet de la Premier League. Cette confirmation est faite conformément à la règle W.82.1 de la Premier League. La Premier League ne fera aucun autre commentaire sur cette affaire jusqu’à nouvel ordre.»

À lire

La Premier League porte de graves accusations à l’encontre de Manchester City !

Les clubs veulent un verdict avant la fin de la saison

Depuis, les médias d’outre-Manche tentent de démêler les choses. Que reproche-t-on à City ? Que risquent les Cityzens ? Concernant le premier volet, City est accusé d’avoir maquillé certaines dépenses pour rester dans les clous du fair-play financier. C’est dans ce cadre que le contrat secret de Roberto Mancini (ancien coach du club de 2009 à 2013) a été pointé du doigt. Pour ce qui est des sanctions, tous les médias s’accordent à dire que les Skybklues risquent très gros, à savoir un retrait de points, une relégation, voire même une exclusion de la Premier League, même si ce dernier point semble hautement improbable. Mais si ce panel élargi de sanctions est évoqué, personne ne peut affirmer précisément quelle punition tient la corde.

La suite après cette publicité

En attendant, le Times nous apprend que certaines écuries du championnat se tiennent prêtes à agir. En effet, le média anglais affirme que plusieurs clubs aimaient voir le verdict tomber avant la fin de la saison. Un scénario difficile à imaginer, mais qui arrangerait bien du monde. Concrètement, le journal annonce qu’au moins une équipe se prépare juridiquement au cas où les fautes de City sont prouvées. La raison est simple : le ou les clubs concernés estiment que cela a eu une incidence sur la course au titre et à la Ligue des Champions.

En effet, entre 2009 et 2022, Manchester City a été sacré champion d’Angleterre à six reprises et a toujours été présent dans le Big Four synonyme de Ligue des Champions, excepté en 2009/2010 (5e). Vice-champion d’Angleterre à trois reprises depuis 2009, Liverpool fait-il partie des clubs sur le qui-vive ? Son ancien milieu de terrain Lucas Leiva semble l’être en tout cas. « Suis-je champion d’Angleterre ? Non, je demande simplement, je suis confus ! », a-t-il posté sur son compte Twitter. Ambiance…