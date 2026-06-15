CdM 2026, Argentine : Scaloni donne des nouvelles de Messi et Alvarez

En conférence de presse, Lionel Scaloni a tenu à rassurer sur l’état de forme de ses cadres à l’approche de l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur argentin insiste sur la continuité du projet et sur la place centrale des joueurs expérimentés dans un groupe qui s’appuie largement sur l’équilibre et l’expérience acquise lors du dernier sacre mondial. Il a forcément profité pour donner des nouvelles de Lionel Messi et Julian Alvarez

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« Tout le monde veut voir Messi sur le terrain. On veut le voir jouer pour tout ce qu’il apporte. Pour moi, ce sera toujours le cas. Je ne vois rien de négatif à sa présence sur le terrain. Il a été dans différentes situations, mais il a toujours été là et a toujours été fondamental pour nous. Il est en pleine forme. Julián avait un problème à la cheville. Nous nous sommes occupés de lui afin qu’il arrive en pleine forme. Sa convalescence a porté ses fruits. Emiliano Martínez va bien. Le reste de l’équipe sera informé demain», a-t-il déclarté. DE bien bonnes nouvelles pour les tenants du titre.