Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

CdM 2026, Argentine : Scaloni donne des nouvelles de Messi et Alvarez

Par Valentin Feuillette
1 min.
Lionel Messi avec l'Argentine @Maxppp
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Argentine Algérie Voir sur beIN SPORTS

En conférence de presse, Lionel Scaloni a tenu à rassurer sur l’état de forme de ses cadres à l’approche de l’entrée en lice de l’Argentine en Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur argentin insiste sur la continuité du projet et sur la place centrale des joueurs expérimentés dans un groupe qui s’appuie largement sur l’équilibre et l’expérience acquise lors du dernier sacre mondial. Il a forcément profité pour donner des nouvelles de Lionel Messi et Julian Alvarez

La suite après cette publicité

« Tout le monde veut voir Messi sur le terrain. On veut le voir jouer pour tout ce qu’il apporte. Pour moi, ce sera toujours le cas. Je ne vois rien de négatif à sa présence sur le terrain. Il a été dans différentes situations, mais il a toujours été là et a toujours été fondamental pour nous. Il est en pleine forme. Julián avait un problème à la cheville. Nous nous sommes occupés de lui afin qu’il arrive en pleine forme. Sa convalescence a porté ses fruits. Emiliano Martínez va bien. Le reste de l’équipe sera informé demain», a-t-il déclarté. DE bien bonnes nouvelles pour les tenants du titre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Lionel Messi
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier