La retraite internationale de Cristiano Ronaldo continue de faire des remous au Portugal. Après une fin de parcours particulièrement compliquée avec la sélection, marquée par les tensions autour de son statut et de son rôle au sein de l’équipe, l’attaquant a vu ses dernières semaines sous le maillot national alimenter les débats. Son absence lors de la lourde défaite portugaise face au Danemark (4-1) a notamment été accompagnée d’un hommage à la 7e minute de la rencontre. Une initiative qui n’a toutefois pas convaincu son entourage, à commencer par sa mère, Dolores Aveiro, qui a regretté que cet hommage ait été organisé en l’absence de son fils.

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Cette dernière n’a pas caché son mécontentement et a tenu des propos particulièrement virulents hier, allant jusqu’à se réjouir de la défaite de la Seleção. «Je suis contente que le Portugal ait perdu. Mon fils a été trahi et trompé. Ses coéquipiers ne le respectent pas et ne lui ont pas témoigné la considération qu’il mérite. Et cet hommage organisé en son absence était inapproprié.» Des déclarations qui ont rapidement suscité de vives réactions dans les médias portugais, tant par leur virulence que par leur timing, alors que la sélection tente de tourner la page Ronaldo.

La mère de CR7 a "eu tort"

Ce mardi, la presse sportive portugaise n’a pas tardé à réagir et s’est montrée particulièrement sévère envers Dolores Aveiro. Plusieurs commentateurs lui reprochent avant tout de se réjouir publiquement d’une défaite de son propre pays pour défendre les intérêts de son fils. Ainsi, Paulo Cunha, journaliste d’A Bola, a expliqué que "Madame Aveiro a eu tort de dire qu’elle était satisfaite de la défaite du Portugal." Une attitude jugée déplacée, voire incompréhensible, qui revient à faire passer les différends personnels avant l’intérêt de la sélection nationale. Les critiques portent également sur ses accusations envers les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, dont elle remet ouvertement en cause le respect et la reconnaissance à l’égard de l’ancien capitaine.

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Et même si les paroles de la mère de CR7 sont vues comme maladroits mais protecteurs, les éditorialistes estiment aussi que ces déclarations ne font qu’entretenir un climat de tension autour de la Seleção, au moment où celle-ci doit apprendre à avancer sans sa figure historique. Sur Record, un journaliste souligne la sortie de Jorge Jesus qui a fait preuve d’intelligence en choisissant de ne pas répondre frontalement à la mère de Ronaldo. Globalement, même si les propos de Dolores Aveiro sont vus comme ceux d’une mère qui monte au créneau pour son fils, les médias portugais semblent avoir peu goûté à cette sortie peu maîtrisée du clan CR7.