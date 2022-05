Naples : Kalidou Koulibaly préfère Sadio Mané à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le 28 mai prochain, le Real Madrid et Liverpool s'affronteront en finale de la Ligue des Champions, un remake de l'édition 2018 remportée par les Merengues au stade Olympique de Kiev (Ukraine). L'occasion pour Sadio Mané, déjà sacré champion d'Afrique, de rafler le quadruplé historique. Pour cela, le Sénégalais devra battre la bande à Karim Benzema, plus que jamais favori pour soulever le Ballon d'or à la fin de la saison. Interrogé par Onze Mondial, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly a fait son choix entre son coéquipier avec les Lions et l'international tricolore (94 sélections, 36 buts).

«Je préfère Sadio Mané parce qu'il joue en équipe nationale avec moi, je le côtoie tous les jours et c'est un très grand joueur. J'espère un jour qu'il gagnera le Ballon d'or. Mais Benzema... il y a rien à dire. Je le dis depuis très très longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est l'attaquant contre qui j'ai eu le plus de mal à jouer, il est vraiment très intelligent et aujourd'hui, on le voit encore. Vous pouvez demander à mes amis, quand je jouais contre lui, j'avais déjà dit que c'était l'attaquant le plus fort que j'ai affronté, ça montre que je n'ai pas tort.»