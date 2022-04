Man City-Real Madrid : Raheem Sterling encense Karim Benzema

À la veille d'un choc tant attendu pour une place en finale de C1, Raheem Sterling était présent en conférence de presse et a évoqué son envie de remporter sa première Ligue des Champions avec Manchester City, qui n'a jamais fait mieux qu'une finale, l'an dernier face à Chelsea (0-1). Mais cela passera d'abord par un obstacle de taille : le Real Madrid. Et l'international anglais redoute l'effectif merengue et, en particulier, la présence de Karim Benzema.

La suite après cette publicité

«Nous savons, non seulement cette saison, mais aussi les saisons précédentes, à quel point ils sont bons dans cette compétition. Avec tout ce qu'il s'est passé dans le passé, nous devons nous préparer correctement, nous assurer que nous sommes mentalement prêts à relever le défi. Karim Benzema est un joueur de haut niveau, il a joué à un top niveau pendant si longtemps. C'est un professionnel incroyable», a déclaré Sterling.

Pour ces demi-finales de Ligue des Champions, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui pour profiter en exclusivité du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur un doublé de Karim Benzema pour tenter de remporter 1 900 € (cote à 9,50). (cotes soumises à variation)