LdC : Arsenal tremble pour Bukayo Saka

Sale soirée pour Arsenal. Hier soir, les Gunners ont été cueillis à froid sur la pelouse du RC Lens (2-1), dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Moins de deux semaines après son large succès face au PSV Eindhoven, le club londonien concède son premier revers de la saison et glisse à la deuxième place de son groupe. Outre la défaite, les hommes de Mikel Arteta ont perdu sur blessure Bukayo Saka. Fragilisé à l’issue du match face à Bournemouth (4-0) le week-end dernier en Premier League, l’ailier anglais a tout de même été aligné par son coach face au club français, mais a été contraint de quitter ses partenaires à la demi-heure de jeu. Présent en zone mixte après la rencontre, le technicien espagnol a fait part de ses inquiétudes au sujet de l’état de santé de son protégé.

«Il a ressenti un problème musculaire. Il se sentait mal et nous avons décidé de le remplacer. Nous n’en savons pas plus, mais c’est un souci suffisamment important pour ne pas lui permettre de continuer le match et c’est évidemment une inquiétude pour nous. C’est un coup qu’il a reçu l’autre (face à Bournemouth, 7e journée de Premier League) et il allait très bien depuis. Les blessures précédentes de Saka étaient plus des coups qu’autre chose. Les dernières qu’il a eues, il n’a pas vraiment manqué de matchs. Nous lui avons accordé une pause contre Brentford en Coupe de la Ligue, c’est tout», a regretté l’Ibère.