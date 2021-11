Ligue 2 : Auxerre chute à Dijon

Énorme désillusion pour l'AJ Auxerre. Sur une bonne série de trois victoires consécutives, l'AJA se déplaçait sur la pelouse de Dijon, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2. Alors qu'ils avaient l'occasion de dépasser Ajaccio et de revenir à un point du leader, Toulouse, les hommes de Furlan ont craqué face à une équipe dijonnaise joueuse et offensive, qui devait se ressaisir après deux défaites consécutives contre le Paris FC (1-0) et Ajaccio (1-0).

La suite après cette publicité

Après l'ouverture du score de Jacob (1-0, 16e), Dijon créait la surprise en faisant le break grâce à Scheidler avant la mi-temps (2-0, 38). Après la pause, et malgré la réduction de Charbonnier (2-1, 61e), Dijon n'a pas craqué et a aggravé le score grâce à Benzia en fin de rencontre (3-1, 79e). Grâce à ce succès, Dijon peut respirer et remonte à la 12e place du Championnat avant d'aller à Guingamp. La suite pour Auxerre ? La réception de Caen.

Le classement de la Ligue 2