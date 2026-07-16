Coupe du Monde 2026 : des supporters français font une pétition pour rejouer la demi-finale contre l’Espagne

Le "seum" n’est pas qu’une spécificité belge puisqu’elle touche aussi certains supporters de l’équipe de France. Ce mardi, l’Espagne a remporté logiquement sa demi-finale de Coupe du Monde contre les Bleus (2-0). Si le résultat ne souffre d’aucune contestation, ce n’est pas vraiment véridique dans l’esprit de certains. En effet, une pétition a été lancée sur internet pour rejouer la rencontre.

La suite après cette publicité

Cette pétition se base sur le penalty du 1-0 où Lamine Yamal touche le ballon de la main. «Lors du tir au but accordé à l’Espagne, Lamine Yamal touche le ballon de la main. La France n’aurait pas dû prendre ce premier but, qui change toute la physionomie du match. Le sport doit se jouer dans les règles, et ce soir elles n’ont pas été respectées», peut-on lire. Plus de 55 000 signatures sont déjà recensées, mais cela n’empêchera pas l’Espagne de jouer la finale de la Coupe du Monde ce dimanche et la France la petite finale ce samedi.