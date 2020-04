Coronavirus : la réponse incisive d'Emmanuel Adebayor à ses détracteurs

Il avait fait parler de lui au mois de février, en rejoignant à 36 ans le club paraguayen de l'Olimpia Asuncion pendant le mercato d'hiver. L'attaquant togolais Emmanuel Sheyi Adebayor s'était de nouveau mis en évidence quelques jours après son arrivée, en assénant un joli coup de pied façon Jackie Chan à un adversaire du Defensa y Justicia, en Copa Libertadores. Suspendu dans cette compétition, et devant, comme partout ailleurs, faire face à la paralysie du football mondial, le joueur est rentré chez lui, pour passer le confinement à Lomé, auprès des siens.

Mais là-bas, la polémique guettait. Ces dernières heures, les footballeurs des quatre coins de la planète n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour aider leurs communautés. Via leurs fondations, les légendes ivoirienne et camerounaise Didier Drogba et Samuel Eto'o ont levé des fonds pour venir en aide aux hôpitaux de leurs pays respectifs. Autre phénomène du football africain, Emmanuel Adebayor a lui décidé de s'inscrire à contre-courant et de ne pas faire de don. Critiqué pour son manque de générosité à l'égard des personnes dans le besoin, il s'est montré offensif.

«Il semble pour certains que c'est moi qui ai apporté le virus du coronavirus à Lomé»

L'ancien joueur d'Arsenal, de Manchester City et de Tottenham a décidé de réagir par messages vidéos, postés sur ses réseaux sociaux, déclarant notamment qu'il n'était pas responsable de l'épidémie dans le pays. «Pour ceux qui disent que je ne fais pas de dons, laissez-moi être très clair, je ne fais pas de dons. C'est très simple», a-t-il d'abord lancé imperturbable, avant de poursuivre. «Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et c'est le plus important. Après, il y aura des gens qui me critiqueront pour le fait que je n'ai pas fait de fondation à Lomé».

Emmanuel Adebayor s'est ensuite défendu d'avoir amené avec lui le virus dans la capitale du Togo. «Il semble pour certains que c'est moi qui ai apporté le virus du coronavirus à Lomé. C'est très malheureux, mais c'est comme ça et c'est le pays qui est comme ça», a-t-il ensuite ajouté. Avant de conclure en répondant à ceux qui le comparent à ses généreux pairs. «Vous pouvez me comparer à Didier Drogba, vous pouvez me comparer à Samuel Eto'o, mais malheureusement je ne suis pas Didier Drogba, je ne suis pas Samuel Eto'o. Je suis Emmanuel Sheyi Adebayor et je ferai toujours ce que je veux». Voilà qui a la mérite d'être clair.