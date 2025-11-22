Menu Rechercher
Monaco : Paul Pogba débute sur le banc à Rennes

Paul Pogba ASM AS Monaco
Rennes Monaco
Une première depuis 26 mois. Avant de se déplacer sur la pelouse du Stade Rennais dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l’AS Monaco a dévoilé sa composition d’équipe dans laquelle Paul Pogba (32 ans) figure bien sur la feuille de match, ce samedi au Roazhon Park (19 heures).

AS Monaco 🇲🇨
Le 𝑿𝑰 monégasque.

⚔️ @staderennais

‣ #SRFCASM
Le champion du monde 2018 démarrera sur le banc et espérera disputer son premier match officiel depuis le 3 septembre 2023 et son premier match de Ligue 1, après cinq mois de préparation depuis sa signature à l’AS Monaco. Parmi les autres noms alignés, Lukas Hradecky retrouve sa place dans les cages monégasques, alors que Denis Zakaria et George Ilenikhena ont également été alignés.

