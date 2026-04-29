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Ligue des Champions

Bayern : un invité de Dayot Upamecano blessé au Parc

Par Matthieu Margueritte
Dayot Upamecano @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

La demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (5-4) n’a pas forcément été un bon souvenir pour tout le monde. À commencer par un proche de Dayot Upamecano.

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Bild révèle qu’un homme invité par le défenseur munichois a été touché à la tête par un jet de bouteille alors qu’il célébrait le troisième but bavarois inscrit par Upamecano. Ensanglanté, l’homme a dû être soigné.

Pub. le - MAJ le
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