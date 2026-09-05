Olympiacos : très grave blessure pour Ayoub El Kaabi

Terrible nouvelle pour Ayoub El Kaabi. Le buteur marocain de l’Olympiacos s’est gravement blessé ce samedi lors de la rencontre face au Volos FC. Après un violent contact avec le gardien adverse, l’attaquant a été victime d’une fracture à la jambe. Les images du choc sont particulièrement impressionnantes. À 33 ans, El Kaabi, qui vient de prolonger son contrat avec l’Olympiacos en mars dernier, voit ainsi sa saison brutalement interrompue.

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El delantero del Olympiacos, Ayoub El Kaabi, sufre una de las peores lesiones del fútbol tras una mala salida del portero.

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Face à cette terrible nouvelle, l’Olympiacos a immédiatement affiché son soutien à son attaquant. « Ayoub, dans ce moment difficile, toute la famille de l’Olympiacos est à tes côtés de tout cœur. Ta force, ta passion et ton esprit combatif nous ont inspirés à tant de reprises. Maintenant, c’est à notre tour de te transmettre toute cette force. Reste fort, Ayoub El Kaabi. Nous serons à tes côtés à chaque étape, jusqu’à te revoir là où tu dois être. Nous te souhaitons un prompt et solide rétablissement », a écrit le club grec. Une soirée cauchemardesque pour le Marocain, qui devra désormais entamer un long processus de récupération.