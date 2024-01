JO, EdF : Nasser al-Khelaïfi ne ferme pas la porte à Kylian Mbappé

En voilà une journée bien chargée. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, a enchaîné les sorties médiatiques dans différents médias français dont L’Equipe et RMC Sport. Mais il a également parlé dans les colonnes du Parisien. Il est revenu sur la participation de Kylian Mbappé aux prochains Jeux Olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août 2024) dans les colonnes de nos confrères du Parisien :

«Je pense que Kylian a tout pour rester. Il a tout. Aujourd’hui, on est le quatrième club européen au classement UEFA. Les gens me diront peut-être que la Ligue 1 n’est pas le top, mais nous sommes 4es en Europe. On est bien meilleurs que de nombreux clubs historiques du football. Donc je pense qu’on a tout pour aller plus loin. Satisfaire le sportif, aussi. On n’a pas parlé de ça. Ce n’est pas encore dans nos discussions. On verra», a déclaré le président du PSG.