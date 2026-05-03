Menu Rechercher
Commenter 49
Ligue 1

OM : mise au vert dès lundi à la Commanderie

Par Josué Cassé
1 min.
Habib Beye sur le banc de l'OM @Maxppp

L’OM est en crise. Septième de Ligue 1 et désormais très loin d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions après la déroute à Nantes (0-3), le club phocéen ne s’en sort pas. Ce dimanche, L’Equipe affirme d’ailleurs que les joueurs marseillais vont rester mobilisés avant leur déplacement au Havre dimanche prochain.

La suite après cette publicité

En effet, après avoir été convoqués ce dimanche matin à la Commanderie pour un programme classique d’après match, les Phocéens vont retrouver le centre d’entraînement dès lundi et ne le quitteront pas le soir, puisqu’une nouvelle mise au vert va débuter. Suffisant pour faire réagir le groupe olympien ? Réponse dans quelques jours…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (49)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier