OM : mise au vert dès lundi à la Commanderie

L’OM est en crise. Septième de Ligue 1 et désormais très loin d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions après la déroute à Nantes (0-3), le club phocéen ne s’en sort pas. Ce dimanche, L’Equipe affirme d’ailleurs que les joueurs marseillais vont rester mobilisés avant leur déplacement au Havre dimanche prochain.

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En effet, après avoir été convoqués ce dimanche matin à la Commanderie pour un programme classique d’après match, les Phocéens vont retrouver le centre d’entraînement dès lundi et ne le quitteront pas le soir, puisqu’une nouvelle mise au vert va débuter. Suffisant pour faire réagir le groupe olympien ? Réponse dans quelques jours…