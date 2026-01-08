Trophée des Champions : PSG-OM, un Classique sans âme au Koweït

À quelques heures du coup d’envoi entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (ce jeudi, 21h, heure locale), le constat est saisissant. Au Koweït, où se dispute cette affiche pourtant mythique du football français, l’événement semble presque passer inaperçu. Alors que les supporters marseillais ont décidé de boycotter ce Trophée des Champions et que le club de la capitale a, de son côté, annulé son offre all inclusive pour ses fans, la ferveur se fait elle aussi attendre dans les rues de ce petit pays du Golfe, situé au carrefour de l’Arabie saoudite, de l’Iran et de l’Irak.

Une affiche perdue dans le désert koweïtien

Du centre-ville aux grandes avenues en passant par le souk Al-Mubarakiya, l’un des plus anciens marchés du Koweït, difficile en effet de trouver trace d’un élément faisant écho à cette rencontre historique de notre championnat. Ces dernières heures, seul un petit stand où réside un vendeur de maillots et une affiche promotionnelle mettant en scène Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvitcha Kvaratskhelia face à Benjamin Pavard, Timothy Weah et Pierre-Emile Höjbjerg ont ainsi croisé notre chemin. Pour le reste ? Aucune banderole, aucun écran géant, aucune discussion animée autour des compositions probables.

Un climat particulier - largement commenté ces derniers jours - qui ne manque pas d’étonner au regard du prestige de cette affiche. «Savez-vous où je peux apercevoir les joueurs du Paris Saint-Germain ?», nous demandait toutefois timidement un jeune Koweïtien, pensant avoir trouver la bonne adresse en se rendant devant l’hôtel où nous séjournons actuellement (Holiday Inn Kuwait Al Thuraya City, ndlr). Un engouement plus que mesuré également perceptible dans les cafés de la ville, où la diffusion de programmes sportifs ne semblait, elle, provoquer aucun attroupement ni excitation particulière.

Plus de 50 000 spectateurs attendus

Mercredi, en fin de journée, quelques minutes après les activités presse du PSG - logé au Waldorf Astoria, plus reculé au sud - et de l’OM - qui a posé ses valises au Four Seasons, en plein centre - l’enthousiasme s’est malgré tout fait un peu plus ressentir. Devant une cinquantaine de supporters membres d’OM Nation Dubaï, les premiers chants ont résonné. Quelques «aux armes» contrastant, malgré tout, largement avec l’habituelle euphorie autour de ce match historique. «C’est dommage que nos supporters ne soient pas là mais on sait qu’ils seront toujours avec nous. Ici, quand on est sorti de l’hôtel, on a vu qu’il y avait quelques supporters du PSG», reconnaissait d’ailleurs Marquinhos.

«Nous avons été très bien accueillis et reçus, avec beaucoup d’amour», avouait de son côté Leonardo Balerdi en conférence de presse. Sans leurs supporters, Parisiens et Marseillais ne devraient, pour autant, pas vivre ce premier Classique de l’année 2026 dans un silence assourdissant. En effet, selon les dernières estimations récupérées sur place, ce choc devrait bel et bien attirer de nombreux fans puisque plus de 50 000 spectateurs sont attendus au Jaber Al-Ahmad International Stadium. Une affluence qui ne fera cependant pas oublier le climat très étrange entourant ce PSG-OM, qui pour beaucoup d’habitants n’évoque finalement pas grand-chose. De quoi également confirmer l’actuel retard du Koweït sur le Qatar et l’Arabie saoudite, deux pays réputés pour pratiquer un soft power sportif ces dernières années.