LdC : rendez-vous à 19 heures sur Twitch !

Les soirées de Ligue des Champions ne cessent de nous faire palpiter ! Le Real Madrid a frappé un énorme coup, mardi soir, en s’imposant 5-2 à Anfield, au terme d’un match au scénario dingue. Naples, la surprise de cette saison, s’est imposé en patron à Francfort et a un pied en quarts. Après le Bayern et le Real Madrid ou encore Naples, c’est au tour de Manchester City et Erling Haaland d’entrer en action pour bien débuter ces 8es de finale, afin de maximiser ses chances de décrocher le ticket des 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Du côté du PSG, c’est toujours le grand flou. Le Paris Saint-Germain est toujours plongé dans une période compliquée, et pas seulement en raison de sa dynamique sportive en berne en ce début d’année 2023. Entre les déceptions des recrues estivales, le manque de renfort durant le mercato hivernal, le gros coup de gueule de Christophe Galtier et Luis Campos qui lui cherche déjà un remplaçant, le club de la capitale se doit de rapidement réagir pour être au rendez-vous pour le match retour face au Bayern Munich, le 8 mars, et finir la saison 2022-2023 de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

Nos cinq journalistes analysent pour vous l’actualité et répondent à vos questions en plateau !

À lire

RB Leipzig : le probant retour en forme du serial-passeur Dominik Szoboszlai !

Au programme

Liverpool-Real Madrid : un match d’anthologie !

Naples : la "surprise" du chef

PSG : le grand flou

Manchester City : l’année ou jamais ?

Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer le live sur les 8es de finale de la Ligue des Champions sur Twitch à partir de 19 heures !