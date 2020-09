Le Bayer lâche l'affaire pour Benoît Badiashile

Auteur de deux premiers matches de championnat de France de Ligue 1 laissant présager de très bonnes choses, en attestent ses statistiques (2 buts), Benoît Badiashile n’en finit plus de crever l'écran. Alors que l’on apprenait début août que l’offre de 25 M€ transmise par le Bayer Leverkusen pour l’international français des moins de 19 ans n’avait pas satisfait les dirigeants monégasques, MU s’est par la suite également penché sur le cas du joueur.

Mais selon Kicker aujourd’hui, le Bayer ne serait plus dans la course pour s’attacher le natif de Limoges, jugé trop cher par ses derniers. De plus, les dirigeants allemands n’estimeraient pas avoir assez de temps pour intégrer comme il se doit les potentiels nouveaux arrivants. Une bonne nouvelle pour le club de la Principauté, qui espère conserver sa perle.