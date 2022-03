Nice : Justin Kluivert couvre d'éloges Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Auteur de 5 buts et 4 passes décisives entre la Ligue 1 et la Coupe de France, l'ailier néerlandais Justin Kluivert est l'un des atouts offensifs de l'OGC Nice cette saison, actuellement 3e du Championnat et en finale de la coupe nationale après avoir éliminé le PSG et l'OM. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, l'Oranje de 22 ans (2 sélections) a couvert d'éloges son entraîneur Christophe Galtier, arrivé comme lui cet été chez les Aiglons.

«Il a prouvé qu’il était vraiment l’un des meilleurs ici. Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’il dégage en tant que personne. C’est un très bon coach, mais on voit d’abord la personne avant l’entraîneur, et c’est une très bonne personne. C’est quelqu’un d’honnête, de très direct et c’est très important pour un entraîneur. Tactiquement, je le trouve également très bon, c’est un vrai leader», a-t-il déclaré à propos de son technicien.