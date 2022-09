OM-Lille : la réaction de Samuel Gigot après son premier but

Victime d'une blessure musculaire, Samuel Gigot est revenu sur la gêne qu'il a ressenti lors de la partie, au micro de Canal + : «oui, c'est musculaire, j’ai ressenti une petite pointe un peu en première mi-temps, j’ai essayé de continuer mais c’était compliqué surtout qu’on enchaîne les matchs. On va essayer de récupérer pour mardi» a-t-il tout d'abord commenté.

Le joueur de 28 ans est ensuite revenu sur son but : «c’est un rêve d’enfant, le plus important, c'est la victoire, mais je suis content d’avoir aidé l’équipe. J’ai tout lâché derrière, j’avais peur d’être hors-jeu mais c’est magnifique de marquer mon premier but au Vélodrome devant ma famille. » et la défaite contre Tottenham en Ligue des Champions : «on a tout donné, c’est vrai que mercredi, c'était rageant la deuxième mi-temps, aujourd’hui, on voulait se racheter, on n'a rien lâché jusqu’à la dernière minute.»