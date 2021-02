L'Espagne dénonce le harcèlement du PSG pour Lionel Messi, un arbitre menacé de mort fait les gros titres en Angleterre

La suite après cette publicité

«Harcèlement sur Leo Messi»

En Espagne, la couverture du jour de France Football fait polémique ! Elle est ainsi présente en Une de Mundo Deportivo ce mardi. Le média ibérique n'hésite pas à parler de «harcèlement sur Leo Messi depuis Paris». En Catalogne, on n'apprécie visiblement pas beaucoup le photomontage de la star de Barcelone, avec le maillot du PSG. C'est ce que pointe notamment du doigt Mundo Deportivo. Même son de cloche en couverture de Sport, qui parle aussi de «harcèlement» pour évoquer cette situation. «À Paris, on continue de provoquer le Barça», balance le quotidien catalan en ajoutant que «le club français veut rendre trouble l'ambiance, à une semaine du duel de Ligue des Champions au Camp Nou». Pour les journaux pro barcelonais, il ne s'agirait donc là que d'une ruse des Français, pour déstabiliser le FC Barcelone...

Mike Dean et sa famille menacés de mort

L'information qui fait les gros titres des tabloïds outre-Manche, ce sont les menaces de morts subies par Mike Dean, arbitre de Premier League. Comme le rapporte The Daily Telegraph, il devait arbitrer lors de la prochaine journée, mais ne sera finalement pas présent, la faute à ces menaces sur les réseaux sociaux. L’homme de 52 ans avait été critiqué pour avoir exclu le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek et le défenseur de Southampton Jan Bednarek quelques jours plus tôt. L'information fait grand bruit en Angleterre, et est à la Une comme ici avec le Daily Mirror ou encore le Daily Express. Mike Dean va donc faire une pause, en attendant, alors que, comme le rappelle le Daily Star, c'est toute sa famille, qui aurait été prise pour cible.

«Le SuperBowl italien»

On termine avec des faits heureusement plus légers, puisqu'il y a un énorme affiche ce mardi soir en Italie et tous les médias du pays en salivent d'avance. En effet, la Juventus accueille l'Inter, en demi-finale retour de Coupe. Au match aller, c'est la Vieille Dame qui l'avait emporté (2-1), c'est donc le club lombard qui devra renverser la tendance. «La Coupe d'Italie est très chaude», s'enflamme La Gazzetta dello Sport, qui s'impatiente et rêve déjà du duel entre Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. D'après Tuttosport, c'est carrément «le SuperBowl italien» qui aura lieu ce soir, alors que CR7 défie Lukaku. Mais pour le Corriere dello Sport, ce sera surtout «la soirée de la vérité» ! D'un côté, Pirlo veut «passer à tout prix», rapporte le journal transalpin, tandis que Conte a récemment affirmé : «je veux la finale, ça suffit les cadeaux.» La rencontre promet d'être électrique.