OGC Nice : Amine Gouiri écrase tout sur son passage

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Le club remercie Amine pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017, même s’il aurait souhaité qu’il accepte un prêt d’un an, ce qu’il a malheureusement refusé. L’Olympique Lyonnais lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière à l’OGC Nice» voici quelques lignes qui ont sûrement dû hausser les consultations chez les psychologues de la région lyonnaise. Bloqué par Moussa Dembélé, Karl-Toko Ekambi ou encore Tino Kadewere, Amine Gouiri quittait le club rhodanien pour l'OGC Nice. Un transfert estimé à 7 millions d'euros qui avait tout d'un bon coup pour les Aiglons tant le jeune attaquant avait brillé au sein des différentes classes d'âge. Meilleur buteur de l'Euro U17 2017 avec 8 réalisations, Amine Gouiri est un gage d'excellence puisqu'il compte 42 buts en 59 capes avec les différentes classes d'âge de l'équipe de France des U16 aux U21. Il était donc facile d'imaginer Nice faire un très bon coup en misant sur lui et cela n'a pas manqué.

Le natif de Bourgoin-Jallieu a été vite comparé à un autre grand talent formé par les Gones : Karim Benzema. Réussissant ses premiers pas malgré une équipe de Patrick Vieira qui était balbutiante dans les résultats, il a longtemps été la lumière dans le marasme des Aiglons la saison dernière. Vite éliminé de la Ligue Europa, le club azuréen avait entretenu légèrement l'espoir grâce à son jeune buteur auteur de 4 réalisations en 5 matches. En Ligue 1, là aussi Amine Gouiri avait sauvé les apparences. Commençant en fanfare la saison avec un doublé contre Lens (2-1), il a su s'acclimater à un nouveau rôle d'ailier gauche et n'a pas perdu en efficacité avec ce nouveau rôle. Auteur de 12 buts et 7 offrandes en 34 matches de Ligue 1, Amine Gouiri mettait en exergue tout ce qu'on attendait de lui depuis le plus jeune âge. Profitant du mercato estival XXL opéré par l'OGC Nice version Inéos et par l'arrivée de Christophe Galtier, Amine Gouiri se retrouvait repositionné dans l'axe dans une concurrence à trois avec Kasper Dolberg et Andy Delort. Profitant de l'arrivée tardive de ce dernier, il se distinguait dans un premier temps dans son duo avec le Danois. Avec 4 buts et 2 offrandes lors des cinq premiers matches de la saison, il permettait aux Aiglons de prendre un bon envol.

La belle gestion de Christophe Galtier

Cependant, Christophe Galtier qui apprécie clairement le profil de son joueur préférait tempérer les ardeurs : «je trouve qu’il est encore loin du niveau quand je vois jouer l’équipe de France et qui sont les joueurs à son poste. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il met toutes les chances de son côté parce qu’il travaille beaucoup, il est très investi. Il travaille avant, pendant et après l’entraînement. Il a de l’ambition, c’est bien. Il a de la personnalité, c’est très bien. Qu’il continue comme ça, mais quand on parle de l’équipe de France, il y a une sacrée concurrence. Il en est encore loin, il aura besoin de quelques saisons pleines avec des matchs européens.» Continuant à apporter beaucoup aux siens, Amine Gouiri passait un peu plus dans le couloir gauche face à l'incorporation lente de Justin Kluivert et Calvin Stengs, mais aussi la montée en puissance d'Andy Delort. Connaissant un coup de moins bien fin 2021, il pouvait bénéficier sur le soutien de son coach.

«Il est un peu moins bien. C’est aussi ça l’apprentissage pour un jeune joueur. L’an dernier, il a fait une très bonne saison et une très bonne entame de championnat. Après ça s’est un peu compliqué pour différentes raisons. C’est un joueur qui a toute ma confiance et qui a de gros points forts. Il est dans une période plus difficile, comme chaque joueur l’est à un moment de la saison. Il faut l’accompagner, l’encourager et, des fois, donner un petit coup de tournevis» expliquait alors Christophe Galtier. Parfaitement géré par le coach vainqueur de la dernière saison de Ligue 1, Amine Gouiri s'est depuis bien repris avec 2 buts et 3 offrandes sur les quatre derniers matches de Ligue 1. Des performances qui lui permettent d'avoir un solide bilan de 10 réalisations et 7 offrandes en 23 rencontres de Ligue 1 et de porter Nice à la troisième place du championnat à 1 point de l'OM. Sixième meilleur buteur du championnat à égalité avec Ludovic Ajorque et derrière Martin Terrier, Gaëtan Laborde, Kylian Mbappé, Jonathan David et Wissam Ben Yedder, Amine Gouiri est désormais dans la cour des grands et confirme que la belle saison dernière n'avait rien d'une belle surprise.

Et maintenant la suite…

Prisant une place en Ligue des Champions avec Nice - qui dispose de 4 points d'avance sur Strasbourg son plus proche poursuivant - Amine Gouiri retrouve ce samedi son ancien club : l'Olympique Lyonnais. Revanchard, le joueur de 21 ans tentera de s'illustrer contre le club qui l'a formé et ainsi confirmer sa bonne forme. Revenu dans l'axe, il est en train de devenir le leader offensif des Aiglons devant Kasper Dolberg et Andy Delort alors que ces derniers étaient censés l'encadrer. Toujours dans la mesure, Christophe Galtier n'hésite néanmoins pas à le piquer quand il le faut notamment après un match très réussi d'Amine Gouiri contre le FC Metz (2-0, 1 but et 1 offrande) : «Amine est encore une fois décisif, c’est très bien pour lui et pour l’équipe. C’est un jeune joueur qui doit s’améliorer dans la constance, mais ça vient évidemment avec l’enchaînement des matchs. Il faut qu’il soit très exigeant envers lui-même. J’insiste tous les jours sur ça avec lui. Il est à l’écoute et, quelques fois, comme tout jeune, il peut irriter, mais il corrige beaucoup de choses dans son jeu [...] Sa panenka ? Je pense, et je ne lui ai pas encore dit, mais il va l’apprendre que sur un terrain comme ça, c'est très risqué.»

Néanmoins, sur la bonne voie et provoquant l'intérêt d'autres clubs comme le Borussia Dortmund, Amine Gouiri est aussi en train de prendre un leadership avec la sélection des Espoirs. Auteur de deux buts et deux offrandes en quatre matches disputés, il est un des cadres de l'équipe de Sylvain Ripoll et a même déjà porté le brassard de capitaine. Une répétition avant d'aller chez les grands ? C'est une perspective qui pourrait prendre en épaisseur si Amine Gouiri maintient ce niveau de performance. Dans un secteur offensif où Olivier Giroud n'a plus été rappelé par Didier Deschamps depuis l'Euro et où Anthony Martial et Wissam Ben Yedder ont du mal à répondre présent, l'idée de le voir porter le maillot des Bleus et beaucoup moins saugrenue que l'an dernier. Cela passera sûrement par une deuxième partie de saison probante avec les Aiglons et des performances en Coupe d'Europa la saison prochaine. Vu sa dynamique et celle de Nice, Amine Gouiri peut légitimement rêver grand. L'oisillon tombé du nid est devenu un aigle et il s'apprête à aller chasser un Lyon.