Real Madrid : Bernardo Silva marque des points auprès de José Mourinho

José Mourinho n’a pas caché sa satisfaction après la large victoire du Real Madrid face au RB Leipzig (4-1). Et parmi les joueurs qui ont particulièrement retenu son attention figure Bernardo Silva. Titularisé après plusieurs rencontres passées sur le banc, le milieu portugais a parfaitement répondu à la confiance de son entraîneur en inscrivant son premier but sous les couleurs madrilènes. Juste avant la pause, l’ancien joueur de Manchester City a profité d’un centre puissant de Federico Valverde pour ouvrir le score, malgré l’intervention du gardien Maarten Vandevoordt. Une prestation saluée par Mourinho après la rencontre. « C’est un grand joueur et il a réalisé un grand match. C’est un autre joueur qui n’avait pas été titulaire depuis plusieurs rencontres. Quand l’équipe dispose d’un joueur comme lui ou Güler au milieu de terrain, elle ressort mieux le ballon et gagne en vitesse dans les transitions pour servir les attaquants. Je suis très content », a déclaré le technicien portugais.

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L’entraîneur madrilène a également profité de cette victoire pour expliquer ses choix dans l’entrejeu, notamment les titularisations de Bernardo Silva et Eduardo Camavinga à la place d’Arda Güler et Aurélien Tchouaméni. « Tchouaméni et Arda avaient réalisé un très grand match contre Séville, et les remplacer pour une rencontre que nous devions gagner n’était pas une décision anodine », a-t-il expliqué, avant d’insister sur l’importance de chaque point dans cette phase de ligue. « Je pense qu’il faudra beaucoup de points pour terminer parmi les huit premiers. Nous en avons neuf et nous sommes proches des barrages, mais il faut continuer à gagner. » Mourinho a surtout tenu à souligner la qualité de son effectif et la capacité de ses joueurs à répondre présent lorsqu’ils sont sollicités. « Bernardo m’a fait oublier Arda et Camavinga m’a fait oublier Tchouaméni. Bernardo est un grand joueur », a-t-il conclu. Un bel hommage pour l’international portugais, qui vient de débloquer son compteur avec le Real Madrid à quelques jours du Clásico face au FC Barcelone.