Le message de Rachid Ghezzal à l’OL

Arrivé après la fin du mercato estival, Rachid Ghezzal effectuait son retour à l’OL, qu’il avait quitté en 2017. Venu dans un rôle de joueur d’expérience capable d’encadrer un jeune groupe, le milieu offensif n’a pas beaucoup joué. Après seulement 12 apparitions toutes compétitions confondues (1 passe décisive), le joueur de 34 ans a annoncé son départ sur son compte Instagram.

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«Saison remplie de moments incroyables et difficiles. Même si j’aurais aimé plus contribuer sur le terrain, je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de reporter ce maillot. Merci à vous tous, joueurs, staff, direction, mais surtout vous supporters pour ce soutien durant toute la saison. Le meilleur reste à venir… Allez l’OL». Le contrat de Ghezzal arrive à échéance le 30 juin prochain.