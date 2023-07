Luis Suarez plus proche que jamais d’un départ

La suite après cette publicité

L’aventure à Grêmio ne se passe pas aussi bien que prévue. Pourtant, statistiquement, Luis Suarez fait toujours le travail avec 13 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres TCC. Mais l’Uruguayen cherche une porte de sortie, lui qui a signé jusqu’en décembre 2024 l’hiver dernier. Le club brésilien n’entend pas laisser partir aussi tôt son buteur, refusant même de nombreuses offres. Ce qui a le don d’agacer l’ancienne gloire du FC Barcelone.

Et ça continue. Ce samedi soir, Grêmio affronte l’Atlético Mineiro, une rencontre de championnat importante que ne jouera pas Luis Suarez, écarté du groupe et donc absent de la feuille de match. Une décision forte de l’entraîneur Renato Gaucho qui vient alimenter encore un peu plus les rumeurs d’un départ. En début de semaine, le club brésilien aurait selon ESPN, bloqué plusieurs offres dont une de l’Inter Miami.«Je parle beaucoup (avec le joueur). Hier, j’ai eu une conversation avec Suárez. C’est la hiérarchie du club… La décision de rester ou non est entre ses mains, le président et le conseil d’administration ont jusqu’au 2, lorsque la fenêtre se ferme (pour trouver une solution)», expliquait l’entraîneur de Grêmio au sujet de son attaquant. Il faudra faire vite, très vite pour trouver un terrain d’entente entre les deux parties.

