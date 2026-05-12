Angers : Amine Sbaï, futur agitateur du mercato

C’est ce qu’on appelle une intégration express. Débarqué en Anjou à l’automne dernier alors qu’il était en cruel manque de préparation, Amine Sbaï (24 ans) n’a pas mis longtemps à mettre la Ligue 1 à ses pieds. Aligné face à des cadors du championnat, le milieu offensif a répondu présent de manière spectaculaire. Titulaire lors du bon nul accroché face à l’AS Monaco (1-1) mi-octobre, il a ensuite récidivé en dominant Lorient (2-0) en délivrant une superbe passe décisive. Mais c’est surtout son entrée en jeu fracassante au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille qui a marqué les esprits : une accélération fulgurante suivie d’une série de dribbles déroutants pour offrir le but de l’égalisation à Ousmane Camara (2-2).

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Une performance qui avait impressionné Roberto De Zerbi qui se serait bien vu recruter Sbai en plus d’Himad Abdelli cet hiver. S’il n’est pas le joueur le plus décisif de Ligue 1 sur le plan purement statistique, son abattage technique et sa capacité à créer des différences font de lui, intrinsèquement, l’un si ce n’est le meilleur joueur actuel de l’effectif angevin.

Ce profil de dynamiteur, droitier évoluant sur l’aile gauche (mais capable de dépanner à droite ou en faux 9), est une véritable aubaine pour son entraîneur. Alexandre Dujeux ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur sa recrue, estimant qu’elle incarne exactement ce qu’il manquait à son équipe. Le technicien loue sa touche technique, son côté dribbleur, son envie d’attaquer la surface, ainsi que son sang-froid dans les derniers mètres. Il souligne à quel point il était difficile de trouver une telle pièce maîtresse entre deux mercatos, offrant ainsi au joueur un rôle central pour sa découverte de l’élite.

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Cette belle réussite est une magnifique revanche pour un joueur au parcours pour le moins sinueux. Natif de Sidi Kacem au Maroc et arrivé très jeune en France, Amine Sbaï a fait ses gammes au Nîmes Olympique avant d’emprunter des chemins de traverse. Passé par Alès (N3) puis Sète (National), il n’a découvert le monde professionnel qu’à 21 ans avec Grenoble. Après une solide saison de Ligue 2 dans les Alpes (6 buts, 3 passes décisives), il a cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite à l’été 2024 en signant à Al-Fateh. Une aventure écourtée fin septembre 2025 avec la résiliation de son contrat.

Son profil plait en Ligue 1 et en Bundesliga

C’est à ce moment précis que Laurent Boissier, le directeur sportif du SCO, a flairé le coup de maître quelques mois après avoir tenté de l’enrôler en 2024 sans pouvoir rivaliser financièrement avec le Golfe. Un accord a rapidement été trouvé pour un contrat de deux ans. Boissier avoue avoir été surpris par son adaptation éclair, tout en soulignant que son passage dans un championnat saoudien rempli de stars mondiales comme Benzema ou Cristiano Ronaldo l’a fait grandir et prendre confiance. Une confiance qu’il irradie aujourd’hui sur l’ensemble de ses coéquipiers, couplée à une mentalité jugée extraordinaire en interne.

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Forcément, un tel profil d’éliminateur, redoutable en un contre un, ne laisse pas insensible. Ses récentes performances face à Monaco, Marseille et Lens ont tapé dans l’œil de nombreux recruteurs. Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 suivent avec une très grande attention l’évolution de ce dossier, impressionnés par sa palette technique. La Bundesliga est également sur le coup, des clubs allemands étant particulièrement friands de ce type d’ailier percutant. Sous contrat avec le SCO Angers jusqu’en juin 2027, Amine Sbaï, dont la valeur est estimée à 2,5 M€ sur Transfermarkt, s’annonce d’ores et déjà comme l’une des grandes attractions des prochains mois sur le marché des transferts.