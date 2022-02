Barça : le pari osé de Piqué sur Erling Haaland et Kyllian Mbappé

La suite après cette publicité

Interviewé dimanche soir par l'influenceur espagnol Ibai Llanos sur la plateforme Twitch, Gerard Piqué a évoqué les possibles arrivés en Liga de Kylian Mbappé et Erling Haaland et a pris un pari risqué. Pour le défenseur espagnol, les deux joueurs, qui sont notamment pistés par le Real Madrid, ne peuvent pas jouer dans le même club. «Je pense qu’Haaland viendra en Liga. Je veux les meilleurs joueurs avec moi.» a lancé le Catalan. Malgré l'intérêt du Real, l'attaquant norvégien est la cible prioritaire du FC Barcelone pour l'été prochain.

«Je comprends que les meilleurs joueurs aspirent au Ballon d'Or, et je mets ma main au feu que Haaland et Mbappé ne joueront pas dans la même équipe. C'est mon opinion, pas une information. Les choses peuvent encore bouger. Tout peut arriver» a ensuite expliqué le Barcelonnais. Nul doute que l'avenir de l'attaquant du PSG, qui sera libre à la fin de la saison, et celui du buteur de Dortmund seront au centre du prochain mercato, en juin.