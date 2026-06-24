CdM 2026, Brésil : Neymar enfin dans le groupe contre l’Écosse

À la veille du match face à l’Écosse (ce jeudi à 00h00 à Miami), le Brésil retrouve sa star pour la troisième journée du groupe C à la Coupe du Monde 2026. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a en effet confirmé la présence de Neymar dans le groupe brésilien. Le numéro 10 de la Seleçao va probablement retrouver les terrains en sélection après une absence de près de trois ans. « Neymar est disponible. Il s’est bien entraîné cette semaine et a bien préparé le match pour pouvoir jouer avec les autres joueurs. Nous sommes très heureux de son retour. Grâce à ses qualités, il pourra aider l’équipe » a expliqué l’Italien de 67 ans.

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« Il peut jouer. Il peut jouer 90 minutes. Lui, il peut jouer, il est en pleine forme. Il s’est très bien entraîné. J’en suis très content » a lâché le technicien, avant de poursuivre sur son comportement durant sa récupération. « L’attitude de Neymar ces derniers jours a été excellente. Il connaît très bien ses coéquipiers. Il a travaillé dur, avec beaucoup de sérieux, pour se rétablir au plus vite. Je suis très heureux de lui. S’il ne joue pas, il apporte son expérience et sa connaissance du jeu, il aide les jeunes joueurs ». Les supporters vont avoir le sourire.