OM : vers un accueil du Vélodrome mitigé pour la réception de Metz ?

La réunion entre les supporters et les joueurs de l’OM n’a pas donné lieu à un conflit majeur. Mécontents des derniers résultats et des attitudes vues sur le terrain, les fans ont mis en garde les membres de l’effectif tout en leur assurant leur soutien… pour le moment. La réception de Metz, et surtout le score qui en découlera, donnera le ton pour la suite.

D’après L’Equipe, un accueil glacial du Vélodrome vendredi soir (21h) n’est pas à exclure. Des banderoles hostiles à la direction pourraient également être déployées même si selon nos informations la plupart des groupes de supporters ne devraient pas manifester leur mécontentement de manière véhémente.