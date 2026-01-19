Sénégal : Pape Gueye raconte son but libérateur face au Maroc

Invité exceptionnel de "Rothen s’enflamme" ce lundi soir, l’international sénégalais Pape Gueye, unique buteur de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, est revenu sur son but permettant aux Lions de la Teranga de s’offrir leur deuxième CAN de leur histoire. Avant cela, l’ancien Marseillais a raconté la nuit de fête. «Je sors d’une nuit d’une heure, on n’a pas dormi, on a fêté un peu entre nous. C’est une fierté de remporter cette deuxième étoile pour le pays. C’était un match avec beaucoup de suspense, beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer aussi, ce n’était pas facile de jouer devant plus de 60.000 Marocains donc il fallait avoir du caractère et c’est ce qu’on a fait. C’était un match compliqué, mais on a su mettre ce but-là et gagner».

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «on savait qu’on pouvait les avoir en contre, on a cette récupération de balle de Sadio qui fait une belle course et qui talonne pour Gana Gueye, et à ce moment-là je sais que je dois être lancé. Il me l’a mis parfaitement, j’arrive à contrôler, au début je ne sens pas trop Hakimi qui fait son retour mais une fois que je le sens proche de moi, je rajoute une touche et je sais qu’à ce moment-là il ne peut plus me toucher parce que j’arrive aux abords de la surface. Je frappe sans réfléchir, je tente ma chance et c’est dedans. Après, moi, je ne dirais pas que je suis le héros, je ne prendrais pas ce rôle-là parce que c’est le travail de toute une équipe, de tout un staff. On avait aussi les supporters qui se sont déplacés. Donc, en vrai, c’est un travail de tout un pays. Aujourd’hui, je suis celui qui marque le but, mais il y a un travail colossal de l’équipe, donc je tiens à les remercier». Classe.