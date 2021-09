Le coup d'intox d'Emiliano Martínez contre Manchester United

À l'occasion de la sixième journée de Premier League, Aston Villa a créé la sensation en prenant le meilleur face à Manchester United (1-0). Une victoire obtenue grâce à un coup de tête de Kortney Hause dans les tous derniers instants de la rencontre (88e). Pourtant, l'unique buteur de cette partie aurait pu permettre aux Red Devils de revenir dans ce match. Coupable d'une faute dans sa surface de réparation, il offrait un penalty aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Tireur attitré du club mancunien, Bruno Fernandes a alors pris ses responsabilités, mais sa tentative s'est finalement envolée dans les travées d'Old Trafford et les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont ainsi concédé leur première défaite cette saison. Une énorme surprise étant donné la réussite du milieu offensif de Manchester United dans cet exercice. Son deuxième échec seulement sur ses 23 tentatives avec les Red Devils toutes compétitions confondues. Une première depuis octobre 2020 contre Newcastle en Premier League. Un raté qui pourrait s'expliquer par le coup d'intox du gardien des Villans... Une chose est sûre, juste avant de voir Fernandes s'élancer, Emiliano Martínez, avait demandé à Cristiano Ronaldo de prendre cette responsabilité plutôt que son compatriote. Et le coup de bluff du dernier rempart d'Aston Villa a bel et bien eu son effet...