Mercato : Ibrahim Maza lâche une petite bombe sur le PSG !

Pour le moment, le Paris Saint-Germain assure qu’il ne cherchera pas à compenser la longue indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia en se renforçant lors du prochain mercato d’hiver. « Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer de nouveaux joueurs. Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités », confiait récemment Luis Enrique en conférence de presse.

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Pourtant, les rumeurs vont bon train. Dernièrement, la presse anglaise assurait que les champions de France avaient réactivé la piste menant au jeune Français de Bournemouth, Eli Junior Kroupi (20 ans). À peine revenu de blessure, l’ancien Lorientais est l’un des attaquants les plus convoités du moment. En Allemagne, Sky assurait que l’international algérien du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, était également courtisé.

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Maza rêve du PSG

Seuls bémols, RMC a démenti tout désir du PSG d’engager des négociations pour la pépite de 20 ans, dont la valeur marchande est estimée à 50 M€ par le site Transfermarkt, et son club ne compte pas s’en séparer dans l’immédiat. Maza est vu comme le prochain Florian Wirtz de l’équipe et ses dirigeants veulent déjà prolonger un contrat qui court jusqu’en 2030. Mais ce mercredi, l’ancien milieu offensif du Hertha Berlin a lâché une petite bombe au micro de Sky Allemagne en déclarant qu’il aimerait bien porter un jour le maillot parisien.

« Bien sûr, ce serait un rêve immense de jouer un jour pour un club aussi prestigieux. Je pense que nous savons tous à quel point le Paris Saint-Germain est un grand club. C’est l’un des meilleurs au monde, au même titre que le Real Madrid, Barcelone et Arsenal. Jouer pour un club comme celui-là, c’est un objectif vers lequel je tends, comme de nombreux autres footballeurs. » Une déclaration qui ne passera pas inaperçue outre-Rhin… et dans la capitale française.