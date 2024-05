Trophées UNFP : Rémy Cabella fracasse Gianluigi Donnarumma

Lundi soir, la cérémonie des Trophées UNFP 2023-24 a récompensé les meilleurs joueurs de la saison de Ligue 1. Logiquement, Kylian Mbappé (PSG) a été élu meilleur joueur de la saison, alors qu’Eric Roy (Brest) a obtenu le trophée du meilleur entraîneur. Pour le trophée de meilleur gardien du Championnat, Gianluigi Donnarumma (PSG) a été le lauréat devant Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (Nice), Lucas Chevalier (Lille) et Brice Samba (Lens).

Et cela n’a pas plu à tout le monde. Rémy Cabella (34 ans) a déploré les votes des joueurs pour le portier du PSG. Selon le milieu de terrain des Dogues, son gardien Lucas Chevalier et celui de Brest, Marco Bizot, étaient plus légitimes pour l’emporter. «Donc les joueurs de Ligue 1 ne mettent pas Lucas Chevalier meilleur gardien… On n’a pas vu le même championnat, je crois, il mérite 100 fois de gagner ! Arrêtez de juger en fonction du club parce que même (Marco) Bizot a fait une meilleure saison, mais il joue à Brest… donc les joueurs ne calculent pas», a-t-il lâché. Le gardien italien va apprécier…