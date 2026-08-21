Real Madrid : José Mourinho envoie un message sans concession à Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior

Si Florentino Pérez est allé chercher son ami José Mourinho pour la deuxième fois, ce n’est pas pour rien. Après deux saisons chaotiques marquées par l’absence de victoires majeures et un effectif en roue libre, le patron du Real Madrid a voulu ramener de l’ordre dans le vestiaire merengue. Habitué à gérer des effectifs remplis de stars, le coach portugais n’est plus l’homme qui enchaîne les succès de prestige, mais il sait gérer les égos. Autant dire que le Special One est attendu cette saison.

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Une mission compliquée pour Mourinho

Après une présentation réalisée en catimini, Mourinho s’est enfin présenté face aux médias, à la veille du match contre l’Espanyol. L’occasion pour les journalistes de pouvoir lui poser enfin toutes les questions sur le nouveau Real Madrid qu’il souhaite mettre en place. Le Lusitanien a eu de quoi faire, tant les sujets étaient nombreux. Sans surprise, il n’a pas échappé aux questions sur l’un des gros problèmes que ni Xabi Alonso ni Alvaro Arbeloa n’ont su résoudre : la cohabitation entre les stars du club et le travail défensif des attaquants.

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Sans vouloir pointer du doigt Kylian Mbappé, force est de constater que la machine s’est déréglée quand le Français a rejoint la Casa Blanca en 2024, alors que le Real Madrid de Jude Bellingham et de Vinicius Junior venait de remporter deux Ligues des Champions en deux ans. Mbappé a chipé le statut d’attaquant numéro 1 et de tête d’affiche du club au Brésilien, tandis que l’Anglais a dû reculer d’un cran pour faire place nette au Bondynois, devenant automatiquement moins décisif après une saison 2023/2024 époustouflante (23 buts et 13 passes décisives). Depuis, Madrid ne parvient pas à trouver la formule magique pour associer tout ce petit monde. Et, cerise sur le gâteau, le club espagnol a également dû composer avec des attaquants rechignant avec le travail de repli défensif.

«Ne pas négocier ce qui n’est pas négociable»

La mission de José Mourinho ne sera donc pas aisée, mais le Portugais a été clair ce vendredi matin. « Nous devons former une équipe, bien travailler et ne pas négocier ce qui n’est pas négociable », a-t-il déclaré, avant d’expliquer qu’il croit en la cohabitation entre Mbappé, Bellingham et Vinicius Jr. « Ce sont des joueurs incroyables. Ils veulent jouer avec des joueurs incroyables. Les meilleurs joueurs ressentent de la frustration lorsqu’ils jouent avec des joueurs qui ne sont pas du même niveau. La cohésion tactique peut s’avérer plus difficile. Ancelotti a trouvé le Brésil idéal pour Vini, Deschamps pour Kylian, Tuchel pour Jude. C’est plus difficile pour Mourinho de trouver une place pour les trois, voilà où nous en sommes. Je n’aime pas qu’ils fassent les choses parce qu’ils pensent que je les y oblige. Ils doivent le faire parce qu’ils pensent qu’ils peuvent bien le faire. Ce sont des joueurs de grande qualité. Leurs postes ne sont pas incompatibles. Nous allons passer une excellente saison avec eux. »

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Enfin, pour ce qui est du travail défensif des stars offensives, Mourinho a fait passer ses messages, mais jure que tout se passe bien… pour le moment. « Cela varie selon le match et l’adversaire. Il faut défendre à 11. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Si l’équipe adverse nous met sous pression et nous pose des problèmes dans notre tiers défensif, nous devons tous défendre. Si nous jouons dans le camp adverse, il faut jouer et écraser l’adversaire. Il faut travailler. L’une des façons de le faire est de presser, une autre de fermer les espaces. Certains devront vraiment presser, d’autres fermer les espaces. Le principe selon lequel certains défendent et d’autres attendent le ballon ne fonctionne pas. Il y a toujours eu une très bonne réaction de la part de tout le monde. Aucun problème. » Mourinho a-t-il convaincu ses stars de travailler pour l’équipe ? Premier élément de réponse dès demain à partir de 21h30.