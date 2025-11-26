Lille et Lens dans le top 10 des champions d’Europe du mercato !

Cette semaine, l’Observatoire du football (CIES) s’est intéressé à un sujet mercato. Quels clubs ont été les plus intelligents sur le marché des transferts depuis 2021 ? Pour cette étude, le CIES précise qu’il s’agit d’un classement établi « en termes de bilans financiers des joueurs recrutés en tant que professionnels (c’est-à-dire à l’exclusion des signatures issues des centres de formation) et déjà transférés de manière permanente vers d’autres équipes. » De plus, ce classement ne comprend « que les clubs dont le total des dépenses et des recettes liées aux transferts depuis 2021 dépasse 10 millions d’euros ».

Et le club le plus futé du mercato, c’est l’Eintracht Francfort. À l’heure où les formations portugaises ont souvent été encensées pour leur capacité à revendre à prix d’or des éléments achetés à prix bas, Francfort fait mieux que tout le monde. Depuis 2021, les Allemands ont dépensé 78 M€, mais ont vendu pour 364 M€ ! Soit une balance positive de 286 M€. Sans surprise, l’Eintracht peut dire merci à Randal Kolo Muani (95 M€), Hugo Ekitike (95 M€), Omar Marmoush (75 M€) ou encore à Willian Pacho (40 M€), tous très bien vendus. À noter que les 63 M€ récoltés grâce à la vente de Luka Jovic au Real Madrid ne sont pas comptés puisque l’opération date de la saison 2019/2020. Idem pour Sébastien Haller, vendu à West Ham pour 50 M€.

L’Allemagne cartonne

À la deuxième place, on retrouve les Anglais de Brighton. Les Seagulls ont certes acheté pour 171 M€, mais ils ont touché 392 M€ en retour (+221 M€). Et merci Chelsea ! Les trois plus grosses ventes de l’histoire de l’ancien club de Roberto De Zerbi ont été réalisées avec les Blues entre 2022 et 2025 : Moises Caicedo (116 M€), Marc Cucurella (65 M€) et João Pedro (64 M€). Le tout sans oublier le départ de l’Argentin Alexis Mac Allister à Liverpool qui a rapporté 41 M€. Enfin, l’Allemagne place un deuxième club sur le podium. Grâce notamment à la vente de Nick Woltemade à Newcastle l’été dernier contre 85 M€, Stuttgart affiche une balance positive de +178 M€ (226 M€ de ventes, 48 M€ d’achats).

Pour ce qui est des clubs français, il ne faut pas descendre très loin dans le classement puisqu’on retrouve le RC Lens à la sixième place. Les Sang et Or ont dépensé 122 M€, mais ont réussi à vendre pour 256 M€ (+134 M€). Le LOSC pointe à la 10e place (+112 M€). Ensuite, il faut aller jusqu’au 36e rang pour avoir le Paris Saint-Germain (+ 56 M€). Pour le reste, d’autres formations hexagonales moins attendues ont grillé la place de plusieurs ténors tels que Monaco et l’Olympique Lyonnnais. Il s’agit de Troyes (46e, +49 M€), Angers (57e, +39 M€), Reims (58e, +39 M€), Toulouse (67e, +35 M€) et Strasbourg (75e, +31 M€).

Le top 10